Eski İngiltere Milli Takım futbolcusu Raheem Sterling, M3 otoyolunda kaza yaptıktan sonra uyuşturucu etkisinde araç kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

Metro'nun haberine göre, Feyenoord'da forma giyen yıldız oyuncu perşembe sabahı M3 otoyolunda Lamborghini'siyle karıştığı bir kazanın ardından gözaltına alındı. Olay, Minley Kavşağı yakınlarında meydana geldi ve Hampshire Polisi, saat 09.00'dan kısa bir süre önce kazayla ilgili ihbar aldı. Polise göre, araç otoyol bariyerlerine çarptı. Kazaya başka hiçbir araç karışmadı ve yaralanan olmadığı bildirildi. Soruşturma sürerken Sterling kefaletle serbest bırakıldı.

MADDE ETKİSİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hampshire Polisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada Sterling'in madde etkisinde olduğunu belirtti. Polis ekilplerinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Perşembe günü sabah saat 09.00'dan hemen önce, M3 otoyolunun güney yönünde, Minley Kavşağı yakınlarında bir Lamborghini'nin bariyerlere çarptığı ihbarını aldık. Kazaya başka bir araç karışmamış olup herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir. Berkshire'da ikamet eden 31 yaşındaki erkek sürücü, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, tehlikeli araç kullanma, C sınıfı uyuşturucu madde bulundurma ve tahlil için örnek vermeyi reddetme şüpheleriyle gözaltına alınmıştır. Şüpheli, soruşturmamız devam ederken kefaletle serbest bırakılmıştır."

PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞTEYDİ

Sterling'in son yıllarda kariyerinde yaşadığı düşüşün yanı sıra son 2 yıldır psikolojik olarak sorunlu bir dönem geçirdiği öğrenildi. Oyuncuya yakın kaynaklar Daily Mail Sport'a verdiği demeçte oyuncunun uzun süredir ağır bir psikolojik baskı altında olduğunu anlattı.

Daily Mail'de yer alan haberde, oyuncunun çevresi "Üzerindeki psikolojik baskı tarif edilemez boyutta. Tamamen yalnızlaştırıldı. Topa her dokunuşunda ona bittiğini, fiyasko olduğunu söylediler. Dalga geçtiler, yuhaladılar. Futbol sevgisini yeniden bulmak ve tüm bunlardan kaçmak için Hollanda'ya gitti ama olumsuzluklar orada da peşini bırakmadı. Onun için son derece ağır iki yıl oldu ve yaşanan bu olay da aslında tüm bu sürecin bir patlaması." ifadeleri ile durumu anlattı.