Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Narkokim Kısım Amirliği ekipleri, 15 Ekim perşembe günü Bangkok’tan İstanbul aktarmalı İspanya’nın Malaga kentine gidecek bir yolcunun valizindeki ağırlığı fark ederek çalışma başlattı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON 600 BİN LİRA

İngiliz yolcu L.M’ye ait olduğu tespit edilen valizlerde yapılan aramada 14 kilo koku ve renk itibariyle esrar olduğu düşünülen renkli yeşil parçacıklar tespit edildi.

Analiz sonrası yeşil renkli parçacıkların uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Valizdeki uyuşturucunun piyasa değerinin 12 milyon 600 bin lira olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İngiliz yolcu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İngiliz uyruklu L.M. cezaevine gönderildi.