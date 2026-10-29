Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki derbide Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal dönemi olağanüstü toplantının ardından resmen sona erdi. Yaşanan bu ayrılıkla birlikte teknik direktör arayışlarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, yeni hoca belirlenene kadar Futbol A Takımı’nın sevk ve idaresini yardımcı antrenörlük görevini yürüten Dirk Kuyt’a devretme kararı aldı.

Geçmiş yıllarda çubuklu formayla taraftarların gönlünde taht kuran ve sezon başında 1 yıllık sözleşmeyle teknik heyete katılan Hollandalı futbol adamı, bu kararla birlikte takımın bir numaralı ismi konumuna yükseldi.

ADA BASININDA MANŞET OLDU

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi, özellikle İngiltere'de geniş yankı buldu. Zira sarı-lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü Avrupa arenasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Merseyside ekibinin unutulmaz golcülerinden biri olan ve Anfield tribünlerinin sevgilisi haline gelen Hollandalı ismin, eski takımına karşı teknik adam olarak saha kenarında yer alacak olması İngiliz spor kamuoyunda heyecan ve şaşkınlıkla karşılandı.

"ZORLU VİRAJDA DÜMEN KUYT'TA"

İngiltere'nin köklü yayın kuruluşu BBC, yaşanan nöbet değişimini ve Kuyt'ın yeni rolünü sayfalarına taşıdı. Haberde 46 yaşındaki çalıştırıcının kariyerindeki bu kritik viraja dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"46 yaşındaki futbol adamı, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olmasının ardından istifa eden İsmail Kartal'ın yardımcılığını yürüttükten sonra bu göreve yükseltildi. Kuyt, Türk devinin lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olduğu son derece kritik ve baskılı bir dönemde takımın başına geçiyor."

Eski takımına karşı kulübede büyük bir sınav vermeye hazırlanan Kuyt'ın, sarı-lacivertlilerin başında sergileyeceği performans İngiltere'de şimdiden günün en çok konuşulan futbol olayı haline geldi.