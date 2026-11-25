Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Aston Villa'yı 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı taraftarın RAMS Park'ta oluşturduğu atmosfer ise geceye damga vurdu.

İngiliz basınından The Athletic, Galatasaray'ın RAMS Park'taki atmosferini mercek altına aldı. Gazeteci Jacob Tanswell imzalı haberde, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin rakip takımlar üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, Aston Villa karşılaşmasında yapılan ölçümlerde ses seviyesinin 109 desibele kadar ulaştığı belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın sahasında oynadığı maçlarda taraftarların oluşturduğu baskının kulübün futbol kültürünün önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Yaklaşık 54 bin seyirci kapasiteli RAMS Park'ta özellikle rakip takım topa sahip olduğunda yükselen ıslık seslerinin 100 desibelin üzerine çıktığı aktarıldı.

BAŞLAMA VURUŞU 108 DESİBEL

The Athletic'in ses ölçüm cihazıyla gerçekleştirdiği incelemede, Aston Villa karşılaşmasının başlama vuruşunda ses seviyesi 108 desibele ulaştı. Galatasaray'ın maçın bitimine 13 dakika kala bulduğu galibiyet golünün ardından ise bu değer 109 desibel olarak kaydedildi.

Haberde, Galatasaray taraftarlarının maç boyunca rakip takımın topa sahip olduğu anlarda yoğun şekilde ıslık çaldığı, hakem kararlarına tepki gösterdiği ve takımlarını sürekli desteklediği ifade edildi. Aston Villa'nın yaklaşık 1.000 kişilik deplasman taraftarının ise tribünlerdeki yoğun ses nedeniyle zaman zaman kendi takımlarına destek vermekte zorlandığı belirtildi.