Dijital bankacılık ve temassız ödeme yöntemleri yaygınlaşırken İngiltere'de yapılan bir araştırma, nakit para saklama alışkanlığının hala devam ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 53'ü parasını evinde tuttuğunu belirtirken kavanoz, metal kutu ve yatak başındaki dolap gibi farklı yöntemler de dikkat çekti.

İNGİLİZLERİN YARISINDAN FAZLASI PARASINI EVDE SAKLIYOR

Finans şirketi MoneySuperMarket tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 53'ü nakit parasını evinde saklıyor. Katılımcıların yüzde 35'i parasını çantasında veya cüzdanında taşırken yüzde 14'ü evindeki kasayı tercih ediyor.

Daha farklı saklama yöntemleri kullananların oranları da araştırmada yer aldı. Katılımcıların yüzde 11'i parasını kavanozda, yüzde 10'u metal kutuda, yüzde 8'i ise yatağının yanındaki dolapta tuttuğunu belirtti.

Sonuçlar, dijital ödeme seçenekleri yaygınlaşsa da nakit parayı elinin altında bulundurmak isteyenlerin azımsanmayacak bir kesim oluşturduğunu gösterdi.

EVDE NAKİT TUTMANIN EN ÖNEMLİ NEDENİ ACİL DURUMLAR

Araştırmada, insanların neden nakit paralarını evde tutmayı tercih ettiği de incelendi. Katılımcıların yüzde 34'ü acil durumlarda kullanabilmek için nakit bulundurduğunu ifade etti.

Günlük küçük harcamalar ve paraya hızlı erişim de öne çıkan nedenler arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 26'sı küçük alışverişler için, aynı orandaki bir kesim ise parasına istediği zaman ulaşabilmek amacıyla evinde nakit tuttuğunu belirtti.

Her 5 katılımcıdan biri de çevrimiçi veya mobil bankacılık hizmetlerine erişememe ihtimaline karşı nakit para bulundurduğunu bildirdi.

YATIRIM YAPMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL KAYBETME KORKUSU

Araştırma, yatırım kararlarında yaşanan çekinceleri de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 31'i para kaybetme korkusunu yatırım yapmamanın en önemli nedenlerinden biri olarak gösterdi. Yüzde 24'ü yanlış yatırım kararı almaktan endişe duyduğunu belirtirken yüzde 23'ü yatırım yapmaya yetecek kadar parası olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Ani bir para ihtiyacı doğabileceği endişesi yüzde 21, yatırım süreçlerinin karmaşık bulunması ise yüzde 20 oranında öne çıktı.

KÜÇÜK MİKTARLARLA YATIRIM TALEBİ

Katılımcılar, yatırım yapmayı kolaylaştıracak adımlar konusunda da görüş bildirdi. Araştırmaya göre yüzde 36'lık kesim, küçük miktarlarla yatırım yapabilmenin süreci kolaylaştıracağını düşünüyor. Yüzde 28'i daha basit bir başlangıç yöntemine ihtiyaç duyduğunu belirtirken yüzde 25'i daha açık ve anlaşılır bilgilere ulaşmak istediğini kaydetti.

UZMANLARDAN ENFLASYON UYARISI

MoneySuperMarket Kişisel Finans Uzmanı Kara Gammell, birikimlerin tamamını uzun süre nakit olarak tutmanın satın alma gücü açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Enflasyonun zaman içinde paranın satın alma gücünü azaltabileceğini belirten Gammell, acil durumlar için birikim oluşturulmasının ardından düzenli yatırımın uzun vadeli finansal hedeflere katkı sağlayabileceğini ifade etti.