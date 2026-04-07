Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, özellikle sezonun ilk yarısındaki yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İngiliz devinin yollarını ayırmak istediği Kamerunlu kaleciyle ilgili ise Ada basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Daily Mail'in haberine göre Manchester United, Onana'nın yeniden kulübe dönmesine sıcak bakmıyor. Maaşı yüksek olan deneyimli kalecinin yedek kalması fikri, İngiliz devine ekonomik olarak yük çıkaracağı gerekçesiyle son ihtimal olarak görülüyor.

Habere göre daha önce Manchester United'ın bir diğer kalecisi Altay Bayındır'a ilgisi olan Beşiktaş, bu kez Andre Onana için devrede. Siyah-Beyazlıların, Kamerunlu file bekçisine ilgi duyduğu; transfer etmeye karar vermesi halinde Monaco ve Suudi Arabistan ekipleriyle yarışa gireceği ifade edildi.