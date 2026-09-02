İngiliz tatilcilerin değerlendirmeleriyle hazırlanan geniş kapsamlı yeni bir araştırmaya göre, bu yaz ailece tatil yapmak için en ideal destinasyonlar belli oldu.

Bir seyahat platformu tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ailelerin otel konaklamalarını nasıl puanladıkları incelendi. Tatil deneyimi, konum, hizmet kalitesi, fiyat-performans dengesi, temizlik, tesis imkanları ve yiyecek-içecek standartları olmak üzere yedi ayrı kategoride yapılan değerlendirmelerde İspanyol tatil beldeleri listenin zirvesine geçerken Türkiye'de tercihler arasında yer aldı.

Akdeniz ve Ege'nin diğer popüler noktalarının da kendine yer bulduğu listede Türkiye, Antalya bölgesindeki Lara Plajı ile ilk 10 içerisine girmeyi başardı. Lara Plajı, sunduğu 4,25'lik memnuniyet oranıyla İngiliz ailelerin en çok tercih ettiği 9. destinasyon oldu.

İşte ingilizlerin en çok terh ettiği yerler:

1. Cambrils, İspanya ana karası – 4.55/5

2. Santa Ponsa, Mayorka – 4.51/5

3. Puerto del Carmen, Lanzarote – 4.41/5

4. Porto Riko, Gran Canaria – 4.4/5

5. Fuengirola, İspanya – 4.34/5

6. Sa Coma, Mayorka – 4.33/5

7. Corralejo, Fuerteventura – 4.32/5

8. Benalmadena, İspanya anakarası – 4.29/5

9. Lara Plajı, Türkiye – 4.25/5

10. Kiotari, Yunan Adaları – 4.16/5