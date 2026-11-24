Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0'lık skorla geçen Trabzonspor'da, kaleci André Onana'nın istikrarlı görüntüsü Ada basınında geniş yankı uyandırdı. Manchester United odaklı yayın yapan İngiltere merkezli The Peoples Person sitesinde Alex Browne imzasıyla 23 Kasım'da yayımlanan analizde, Kamerunlu file bekçisinin Trabzonspor'da oldukça başarılı bir sezon geçirdiğine vurgu yapıldı.

Haberde, deneyimli kalecinin Eyüpspor karşılaşmasında da kalesini gole kapatarak yükselen form grafiğini sürdürdüğü ve takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olduğu ifade edildi.

PAS İSTATİSTİKLERİ MEST ETTİ

İngiliz basınının değerlendirmesinde, André Onana'nın kalecilik reflekslerinin yanı sıra oyun kurulumundaki etkinliği de ön plana çıkarıldı. Paylaşılan maç verilerine göre Kamerunlu yıldız, Eyüpspor mücadelesinde yaptığı pasların yüzde 93'ünde isabet sağlayarak yüksek bir başarı oranına ulaştı.

Onana'nın oyunun yönünü değiştiren uzun paslarda ise yüzde 83'lük isabet yakalaması dikkat çekti. Başarılı eldivenin karşılaşma boyunca ceza sahası içinden gelen kritik bir şutu kurtardığı ve savunma arkasına sarkan toplarda bir kez uzaklaştırma yaptığı kaydedildi.

ZİRVE TAKİBİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Söz konusu haberde Trabzonspor'un Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da özel bir parantez açıldı. Bordo-mavili ekibin geride kalan 12 haftada 9 galibiyet elde ederek etkileyici bir seri yakaladığı belirtilirken, Karadeniz temsilcisinin lider Galatasaray'ın yalnızca 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldığı vurgulandı. Onana'nın bu çıkışının hem Trabzonspor'un zirve yürüyüşünü güçlendirdiği hem de İngiltere'de yakından takip edildiği aktarıldı.