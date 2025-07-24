İngiltere'de bu aralar gündem 2 ile 4 odalı olarak tasarlanan 250 müstakil evin inşa edileceği küçük bir park alanı. Bir kaç hektarlık alanın projesi hazırlanırken ortaya çıkan manzara herkesi şok etti.

Shropshire’daki Lawley eteklerindeki proje, sadece yeşil alanı yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda ortaya çıkacak olan 'penis' görüntüsü kasaba sakinlerini de utandırıyor.

ŞEKLİ DE, ALTYAPISI DA SORUN!

Belediye iki hafta önce bu projeyi onayladı ve planlamayı yapan AtkinsRealis firması, bölge sakinleri ile kapsamlı istişareler yapıldığını, yeni okullara ve ana okullarına 2 milyon sterlin yatırım yapılacağını duyurdu.

Görüntünün dışında altyapının eksikliği de kasaba sakinlerini kızdırırken, muhafazakar parti Şehir Meclisi Üyesi Nigel Dugmore, projenin uzun süredir gündemde olduğunu ve reddetmenin mümkün olmadığını belirterek, buna yaratıcı isimler vermenin ise serbest olduğunu açıkladı.