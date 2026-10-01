İngiliz futbolunun bir numaralı gündemi Manchester City. Mali ihlal kararının ardından İngiliz devi City'nin nasıl bir cezayla karşılaşacağı merak konusu olurken, Premier Lig'in geleceği de tartışılıyor.

Sky Sports News muhabiri Rob Dorsett'in haberine göre; Manchester City'nin küme düşmesi durumunda Premier Lig'e büyük zarar vereceğini öne süren ve isimleri açıklanmayan Premier Lig'in iki üst düzey yöneticisi, City'nin ligden ihraç edilmesine 15 kulübün karşı çıktığını söyledi.

İsimleri açıklanmayan yöneticiler, bazı kulüplerin ise organizasyonun itibarı ve sportif dürüstlük için City'nin ligden ihraç edilmesinin gerekli olduğunu savunduğunu belirtti.

15 KULÜP KÜME DÜŞMESİNE KARŞI

İsminin açıklanmasını istemeyen yöneticilerden biri, Sky Sports News'e yaptığı açıklamada, "Manchester City ihraç edilirse bunun ligdeki herkes için çok büyük ticari sonuçları olur ve nihayetinde diğer kulüplere çok ciddi miktarda paraya mal olur." dedi.

Bağımsız komisyon, Manchester City'yi 114 farklı mali ihlal yapmaktan suçlu buldu. Komisyon, köklü kulüp için küme düşürme yaptırımını uygulayabilir.

Diğer cezalar arasında para cezası, puan silme ve/veya transfer yasağı da bulunuyor.