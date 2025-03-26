Son yapılan bir araştırma, İngilizlerin yere düşen yiyecekleri 5 saniyeye kadar yemeye istekli olduğunu ortaya koydu.

2000 yetişkinin katıldığı ankete göre, katılımcıların yüzde 73'ü, yere düşen yiyecekleri yeterince hızlı alırlarsa yemek konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaklarını belirtti. Anket sonuçlarına göre bisküvi, kızarmış ekmek ve cips gibi yiyeceklerin yanı sıra tatlılar, çilekler ve sosisli sandviçler de yere düştüklerinde hala yenilebilir olarak kabul edildi.

5 SANİYE KURALINA UYUYORLAR

Ancak, yüzde 57’si düşen bir dondurma külahını atmayı tercih ederken, yüzde 52’si düşen tereyağı ya da pişmiş fasulye parçalarını yemeyi tercih etmeyeceklerini aktardı. Çırpılmış yumurta, köri ve patates püresi gibi yiyecekler ise düşmemesi gereken yiyecekler listesinde yer aldı. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 45’i yere düşen yiyecekler için yaygın olarak uygulanan "5 saniye kuralına" uyduğunu ifade etti. Yüzde 28’i çoğu zaman bu kuralı takip ederken, yüzde 15’i düşen üzüm veya cipsi yemekte bir sakınca görmüyor.

Anket, katılımcıların neredeyse yarısının israfı önlemek amacıyla yere düşen yiyecekleri yediğini, %40’ının ise zemin temiz görünüyorsa bunu yapacağını belirtti. %39’luk bir kesim ise "biraz kirin zararı olmaz" şeklinde yorum yaptı. Ayrıca, %35’lik bir grup, bağışıklık sistemlerinin onları olası zararlardan koruyacağına güvendiğini söyledi. İlginç bir şekilde, her 10 kişiden 1’i, "mikroplar bu kadar hızlı hareket edemez" görüşünü savundu.

Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı evlerinin zeminini temiz bulduğunu, yüzde 24’ü ise temizlik seviyesini ortalama olarak değerlendirdi. Kamusal alanların temizliğine göre daha cesur olan yüzde 24'lük bir grup, yere düşen yiyecekleri yemekten çekinmiyor.