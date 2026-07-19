2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ve İngiltere takımları, ABD’nin Miami şehrindeki Miami (Hard Rock) Stadyumu'nda karşılaştı. 10 golün çıktığı müthiş maçı İngiltere 6-4 kazandı ve Dünya üçüncüsü oldu. İngilizlere galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Konsa, 37, 45+1 ve 86. dakikada penaltıdan Saka ve 90+8'de Bellingham kaydetti.

GERİ DÖNÜŞ GELMEDİ

İlk yarıyı 4-0 geride kapatan Fransa ise ikinci yarı geri dönüşü başaramadı. Fransızların gollerini 48 ve 66’da Mbappe, 54. dakikada Barcola ve 90+6'da Dembele attı. Böylece Dünya Kupası’nın üçüncüsü İngiltere olurken, Fransa ise turnuvayı dördüncü olarak kapattı.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada 2 gol atan Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını 22'ye yükseltti. Mbappe böylece 21 gollü Arjantinli efsane Lionel Messi'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Messi, altıncı kez yer aldığı Dünya Kupası'nda attığı gollerle daha önce 16 gollü Miroslav Klose'yi geçmişti. 39 yaşındaki Messi'nin finalde İspanya karşısında 2 gol atması durumunda ünvanı tekrar elde etme ihtimali bulunuyor.