İngiltere’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki en önemli kurumlarından biri olan GCHQ, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya başlattığı geniş çaplı işgalin ardından savaşın bilançosuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

500 BİN RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurumu yöneten Anne Keast-Butler, kamuoyuna yaptığı ilk kapsamlı açıklamada Rus ordusunun kayıplarına dair çarpıcı bir rakam paylaşarak, yaklaşık 500 bin Rus askerinin savaşın başlangıcından bu yana hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

'KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI'

Keast-Butler, İngiltere’nin karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerini değerlendirirken, ülkenin “kritik bir dönüm noktasında” olduğunu vurguladı. Rusya’nın İngiltere genelinde kritik altyapı unsurlarını “acımasız yöntemlerle” hedef aldığını belirten istihbarat şefi, bu durumun yalnızca askeri değil, siber ve hibrit tehditleri de kapsayan geniş bir güvenlik riskine işaret ettiğini söyledi.

İNGİLTERE TOPRAKLARINDA CASUSLUK FAALİYETLERİ

Açıklamalarda ayrıca Kremlin’in İngiltere topraklarında çeşitli casusluk faaliyetleri yürüttüğü ve NATO ülkelerine karşı resmen ilan edilmemiş bir “hibrit savaş” stratejisi izlediği iddiası da yer aldı.