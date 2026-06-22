İngiltere Başbakanı Keir Starmer bugün istifa ettiğini duyurdu. Kabinesinden büyük tepki toplayan Starmer kararını basın açıklamasında duyurdu.

Basın açıklamasında soruları yanıtlayan Starmer, parti içinden gelen itirazlardan sonra kendi başkanlığının yarattığı sorulara verilen cevabı duyduğunu söyledi.

Starmer, "bu cevabı olgunlukla kabul ediyorum. İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğim" dedi. Starmer, kararı İngiltere Kralı Charles'a ilettiğini açıkladı.

Starmer, iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını ve halefine tam destek vereceğini belirtit.

İstifasını duyuran Başbakan “kim başa geçerse geçsin, iki yıl öncesine kıyasla daha güçlü ve daha adil bir İngiltere’yi devraldıklarını biliyor" dedi.

Starmer daha sonra, altı yıldır yanında olan dostlarına, meslektaşlarına ve Başbakanlık ofisi çalışanlarına teşekkür etti.

SKANDALLARA YETİŞEMEDİ

Epstein dosyalarında adı geçen isimlere üst düzey görevler veren Starmer açıklamayı bugün yaptı.

Starmer'ın kendi eliyle getirdiği İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'un çocukları fuhuşa zorlayan suç ağının elebaşı Jeffrey Epstein ile bağlantıları Starmer'ın saygınlığını zedeledi.

Starmer'ın ülkenin savunma bütçesine yeterli önemi vermemesi, bu ay İngiliz Savunma Bakanı John Haaley'in istifa etmesine neden olmuştu.

Haaley bu kararın sorumluluğunu doğrudan Starmer'a yükledi. Başbakan'ın ülkenin güvenliği için gerekli adımları atmadığını belirtti.

Starmer'ın Başbakanlığı etkileyen tek konu, bu olmadı. Kız çocuklarına sistematik olarak tecavüz eden ve polis tarafından üzeri örtüldüğü ortaya çıkan göçmen çeteleri hakkındaki haberlere Starmer'a darbe indirdi.

Buna göre Pakistan asıllı göçmen çeteler halinde kız çocuklarına istismar çeteleri kurdu ve bu istismarın yıllarcı üzeri kapatıldı.

Olay hakkında ortaya çıkan son soruşturma belgelerinde anlatılan korkunç suçlar, halk arasında öfkeye neden oldu. İngiliz sağı, bu durumdan dolayı doğrudan İşçi Partisi hükümetini sorumlu tuttu.

STARMER'DAN ÖNCE TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Starmer'ın açıklamasından saatler önce İngiliz Başbakan'ın bugün istifa edeceğini sosyal medya üzerinden dün duyurmuştu.

Trump, sosyal medya açıklamasında "Keir Starmer Başbakanlıktan istifa edecek. İki konu üzerinde çok başarısız oldu: Göçmen krii ve enerji (KUZEY DENİZ PETROLÜNÜ AÇ!) Onun hakkında en iyisi olsun" diye yazdı.