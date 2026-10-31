İngiltere Başbakanı Andy Burnham, tarihi köle ticareti nedeniyle İngiltere adına resmi özür dilenmesi çağrılarına açık olduğunu açıkladı. Burnham, tazminatın ise doğru yanıt olmadığını savundu.

Burnham, 1-4 Kasım'da Antigua ve Barbuda'da yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) öncesinde The Guardian gazetesinde bir makale kaleme aldı.

Atlantik köle ticaretinden etkilenenlerle diyalog başlatmayı teklif eden Burnham, İngiltere adına resmi özür çağrılarını dinlemenin bu sürecin önemli bir parçası olacağını belirterek, "Bu tür bir özür talebine de açığım." dedi.

TAZMİNATA KARŞI ÇIKTI

Tazminat taleplerine ilişkin görüşünü de açıklayan Burnham, "Doğru yanıtın bu olmadığını düşünüyorum. Farklı bir çağda, başka yasalar altında yaşananlar nedeniyle bunlarda hiçbir etkisi olmayan bugünün Britanyalılarının geçmişin yanlışlarından sorumlu tutulamayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun kölelikten etkilenen üyelerinin bu meseleleri görüşmek istediğini belirten Burnham, zor konuları konuşmanın topluluğun geleceğini güvence altına almak için gerekli olduğunu vurguladı.

"MİLYONLARCA İNSANIN ACISI İÇİN"

Manchester'ın köle ticaretinin kaldırılmasındaki rolüne değinen Burnham, kentin pamuk sanayisinin de kölelerin sırtında yükseldiğini kaydetti. Burnham, "Ülkenin her yerinde buna benzer hikayeler var. Ülkemiz, köleliği kaldıran cesur insanların olduğu kadar insan yaşamı üzerinden ticaret yapan da bir ülke." dedi.

Atlas Okyanusu'ndaki köle ticaretini "barbarca" olarak nitelendiren Burnham, "Kölelerin insan olduğu görmezden gelindi. Ailelerinden koparıldılar, eşya gibi muamele gördüler, ölene kadar çalıştırıldılar. Milyonlarca insanın acısı için üzüntümü ve vicdan azabımı paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Burnham, köleliğin tarafları arasındaki ilişkilerin bugün iç içe geçtiğini, CHOGM'da bu milletlerin günümüzün sınamalarına çözüm arayacağını belirtti. Topluluk üyeleriyle yeni bir dönem başlatmak istediğini söyleyen Burnham, bunun geçmişle yüzleşip geleceğe odaklanarak yapılacağını kaydetti.