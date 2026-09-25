İngiltere futbolunda şok edici bir gelişme yaşandı… İngiliz devi Manchester City mali kurallar nedeniyle 115 suçlamanın 114’ünde suçlu bulundu. City’i çok ağır cezaların beklediği öğrenildi.

The Athletic'ten David Ornstein'in haberine göre; Manchester City, mali kuralları ihlal etmeyle ilgili suçlamaların neredeyse tamamında suçlu bulundu. İsmini açıklamayan ancak konuya hakim olan kaynaklara göre; City, 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu. Yaptırımlar henüz karara bağlanmasa da tüm olasılıklar masada duruyor ve City'nin bu karara itiraz etmesi bekleniyor.

KÜME DÜŞME, PUAN SİLME...

Yaptırımlar arasında City'nin kazandığı şampiyonlukların geri alınması, puan silme veya para cezası, küme düşme gibi seçenekler yer alıyor. İngiliz ekibinin verilecek karara karşı temyiz hakkını kullanması bekleniyor.