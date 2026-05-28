Wimbledon bölgesindeki Efes Premium restoranının müdürü Onur İnci, hızlı refleksiyle olası bir faciayı önledi. Kaldırımdan koşarak yola çıkan küçük bir çocuğu fark eden İnci, motosikletin çocuğa çarpmasını engellemek için kendisini aracın önüne attı. Yaşanan çarpışmada omzundan yaralanan İnci’nin gelecek hafta ameliyat olacağı öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı, küçük kız çocuğunun ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. O anlar restoranın güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

