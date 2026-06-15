İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, 16 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir yasak getireceklerini açıkladı.

Konuşmasının başında, ABD ile İran arasında imzalanan mutabaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Starmer, tüm tarafların bu fırsatı bölgesel istikrarı inşa etmek ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak için kullanması gerektiğini ifade etti.

Çocukların korunmasına yönelik yürütülen danışma süreçlerinde herkesin görüşüne kulak verdiklerini belirten Başbakan, bu konuda cesurca kampanyalar yürüten ailelere teşekkür ederek, kararın ülke genelinde büyük bir değişim adımı olduğunu vurguladı.

Çocukların Güvenliği İçin Tam Yasak Kararı Sosyal medyanın hem zararları hem de faydaları olduğunu aktaran Starmer, hükümetlerin karar almakla yükümlü olduğunu ve tam bir yasak uygulamanın en doğru seçim olduğunu belirtti.

Sosyal medyanın bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını ve çocukları mutsuz ettiğini ifade eden Starmer; bu mecraların zorbalığı, istismarı kolaylaştırdığını ve çocukların akıl sağlığına zarar verdiğini dile getirdi.

Sonsuz kaydırma seçeneğinin kullanıcıları ekrana bağımlı hale getirdiğini söyleyen Başbakan, sosyal medyanın çocukları ödev yapmaktan, kitap okumaktan, arkadaşlarıyla dışarıda oynamaktan ve uyku düzeninden alıkoyduğunu kaydetti.

VPN'LER DE YASAKLANACAK

Teknoloji şirketlerinin dirençlerine karşı mücadele edeceklerini belirten Starmer, oyun ve yayın uygulamalarında yabancıların çocuklara mesaj atmasını engelleyecek adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.

Gazetecilerin ve içerik üreticilerinin sorularını yanıtlayan Starmer, konunun bu yıl sonundan önce yasalaşmasını ve yasağın gelecek yılın başından itibaren uygulanmasını planladıklarını bildirdi.

Çocukların yasağı delmek için kullanabileceği VPN gibi uygulamaların da yasak kapsamına alınmasının planlandığını belirten Starmer, YouTube Kids ve Google Classroom gibi çocuklara yönelik platformların ise yasaktan muaf tutulacağını açıkladı.

Düzenlemenin denetiminde Avustralya'nın deneyimlerinden örnek alacaklarını kaydeden Starmer, cezai yaptırımların çocuklara değil, hizmet sağlayıcı platformlara uygulanacağını vurguladı.

Bu adımın ifade özgürlüğü ile değil tamamen çocukların korunmasıyla alakalı olduğunu söyleyen Starmer, okul uygulamalarının kullanılmaya devam edeceğini ve çocuklara zarar veren içeriklerin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.