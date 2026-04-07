Birleşik Krallık genelinde inşaat, mobilya, otomotiv ve mutfak eşyaları sektörlerinde faaliyet gösteren önemli markalar, son dönemde ciddi bir finansal darboğazla karşı karşıya kaldı.

Enerji fiyatlarındaki artış ve hammadde maliyetlerinin yükselmesi, işletmeleri operasyonlarını sürdürebilmek için yasal koruma talep etmeye itti. Birçok firma, mağaza kapatma, kadro revizyonu veya tamamen satış dahil olmak üzere yeniden yapılandırma süreçlerini yönetmek adına bağımsız danışmanlar ve kayyumlar görevlendirdi.

MOBİLYA DEVİNDE FİNANSAL DARBOĞAZ

Ünlü perakende zincirleri Marks & Spencer, John Lewis ve Next için üretim yapan Belfield Grubu, gerekli nakit ihtiyacını karşılayamadığı için kayyum yönetimine geçti. Grubun bünyesindeki Westbridge Furniture ve Belfield Leisure şirketleri, yaklaşık 500 çalışanıyla üretim yapıyordu. Flintshire merkezli Westbridge'in yaşadığı nakit akışı sorunları, şirketi Interpath Advisory danışmanlarından yardım almaya zorladı. Derbyshire'da faaliyet gösteren Belfield Leisure'ın da benzer mali zorluklar nedeniyle süreçten etkilendiği bildirildi.

200 YILLIK TARİHİ MARKA YATIRIMCI ARIYOR

Daily Express'te yer alan habere göre, 1809 yılında kurulan ve İngiltere'nin en köklü seramik üreticilerinden biri olan Denby, Mart ayı sonunda iflas yöneticilerini atayarak dikkat çeken bir diğer isim oldu. İki asırdır aynı merkezden faaliyetlerini yürüten şirket, mevcut vizyonuna uygun yatırımcı bulamadığı için bu yola başvurdu. Yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlayan markanın, bu süreç boyunca ticari faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.

OTOMOTİV VE YAPI SEKTÖRÜNDE KAYIPLAR

Otomotiv endüstrisine parça sağlayan ve JCB gibi devlerin tedarikçisi olan Autostructures UK, 30 yıllık geçmişine rağmen 27 Mart itibarıyla kayyum yönetimine girdi.

Shropshire merkezli şirket, özellikle ağır sanayi araçları için ürettiği şasilerle tanınıyordu. Diğer yandan, dekorasyon ve DIY (kendin yap) sektöründe faaliyet gösteren Stonecrest Mermer Limited de finansal sorunlar nedeniyle kayyum atanan şirketler arasına katıldı. BTG Begbies Traynor'dan atanan yöneticiler, şirketin geniş ürün yelpazesi ve stok yönetimini denetlemeye başladı.

LÜKS OTOMOBİL GÖVDE ÜRETİCİ İÇİN YENİ UMUT

Türkiye'nin minibüs gövdesi üretimindeki önemli temsilcilerinden biri olan ve İngiltere pazarında aktif rol oynayan Ilesbus da iflas sürecine girdi. Sekiz yıl önce faaliyete başlayan şirket için olumlu bir gelişme olarak, tercih edilen bir alıcının bulunduğu bildirildi. Satış işleminin önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenirken, bu durumun şirketin bekleyen siparişlerini yerine getirmesine ve faaliyetlerine yeniden başlamasına olanak tanıyacağı öngörülüyor.

İngiltere iş dünyasındaki bu gelişmeler, global ekonomik baskıların yerel üretim üzerindeki etkilerini somutlaştırıyor. Kayyum yönetimindeki şirketlerin önceliği, operasyonel verimliliği sağlayarak markaların geleceğini ve çalışanların istihdam durumunu güvence altına almak olacak.