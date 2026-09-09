Arızanın ardından havalimanlarında yoğunluk oluşurken, bazı uçuşların iptal edilmesi yolcuların mağduriyet yaşamasına neden oldu. İngiltere hava sahası tamamen kapatılmazken, uçuşlar çeşitli kısıtlamalar altında sürdürüldü.

SORUN UÇUŞ İŞLEME SİSTEMİNDE

İngiltere’nin hava trafik kontrol hizmetlerini sağlayan Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), teknik arızanın uçuş işleme sisteminden kaynaklandığını açıkladı. NATS ekipleri sorunun giderilmesi için çalışma başlatırken, sistemdeki arızanın hava trafiğinin yönetiminde aksamalara yol açtığı belirtildi.

400’DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Arızanın ilk saatlerinde yaklaşık 300 uçuşun iptal edildiği açıklanırken, ilerleyen saatlerde iptal edilen seferlerin sayısı arttı.

Flightradar24 verilerine göre İngiltere’deki havalimanlarına yapılması planlanan veya bu havalimanlarından gerçekleştirilecek yaklaşık 425 uçuş iptal edildi. British Airways, easyJet, KLM ve Lufthansa dahil çok sayıda havayolu şirketinin seferleri de arızadan etkilendi.

Heathrow’da yüzlerce uçuş gecikirken Gatwick, Manchester, Birmingham ve Londra’daki diğer havalimanlarında da önemli aksamalar meydana geldi.

NATS: SORUN GİDERİLDİ

NATS, daha sonra teknik arızanın giderildiğini ve uçuş işleme sisteminin yeniden çalışmaya başladığını duyurdu. Ancak sistemin yeniden devreye girmesine rağmen hava trafiğinde oluşan yoğunluk nedeniyle uçuşların normale dönmesinin zaman alabileceği belirtildi. Yetkililer, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının güncel durumunu ilgili havayolu şirketinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

AVRUPA’DAKİ SEFERLER DE AKSADI

İngiltere’deki teknik arızanın etkileri ülke sınırlarıyla sınırlı kalmadı. easyJet, NATS sisteminde yaşanan sorun nedeniyle Avrupa genelindeki bazı uçuşlarda da gecikmeler meydana geldiğini açıkladı. Dublin Havalimanı da İngiltere bağlantılı bazı seferlerin teknik arızadan etkilendiğini bildirdi.