

Grubun iki üyesi, Ekim 2022'de başkent Londra'daki National Gallery'deki Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna iklim değişikliğine dikkat çekmek için domates çorbası fırlatmıştı.

Aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırmıştı.

Bir diğer protestoda iki aktivist, Kasım 2023'te 'Rokeby Venus' adlı tablonun koruyucu camını da acil çıkış çekiçleriyle kırmıştı.

Grup, yazılı açıklamasında ülkede yeni petrol ve doğal gaz ruhsatlarına son verilmesi yönündeki ilk taleplerinin hükümet politikası haline gelmesi nedeniyle doğrudan eylemi durdurduklarını açıkladı.

Açıklamada hükümetin bu kararının, grubu 'yakın tarihin en başarılı sivil direniş kampanyalarından biri kıldığı' belirtildi.

Böylelikle, 4,4 milyar varilden fazla petrolü toprak altında tuttukları ve mahkemelerin yeni petrol ve doğal gaz ruhsatlarının hukuka aykırı olduğuna hükmettiği kaydedildi.

Ayrıca 'milyarderlerin, dünyanın dört bir yanındaki siyasi sistemleri yozlaştırdığı' söylenen açıklamada, "Bu gerçekle yüzleşmek ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için yeni strateji oluşturuyoruz. Bir devrimden başka hiçbir şey bizi yaklaşan fırtınalardan koruyamaz" denildi

Grup, son eylemini 26 Nisan'da Parlamento Meydanı'nda düzenleyeceğini bildirdi.