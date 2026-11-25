Devler Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 56. dakikada Vedat Muriç’in tek golüyle sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz puanını 8’e yükseltti. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında 9 Aralık Çarşamba günü LASK Linz’e konuk olacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

TRİBÜNLER SARI-LACİVERT

Fenerbahçeli taraftarlar, Stamford Bridge'de takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran binlerce sarı-lacivertli taraftar, İngiltere'de Kadıköy atmosferi oluşturdu. Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında tribün üstünlüğüyle ev sahibi gibi sahaya çıktı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1'İngiliz hakem Michael Oliver kritik maçın başlama düdüğünü çaldı. 2' Shakhtar Donetsk, Santana'ya doğru uzun bir pas gönderdi. Ederson'un çıkışı sırasında yaşanan anlaşmazlığın ardından temsilcimiz Fenerbahçe topun kontrolünü sağladı. 14' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Shakhtar defanstan çıkmakta zorlandı, ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın şutunu son anda Matvienko engelledi. 17' Fenerbahçe Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. VAR uyarısının ardından gol iptal edildi. 27' Greenwood'un serbest vuruşunu kaleci Riznyk çıkardı. 41' Oğuz Aydın kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak Riznyk müthiş bir müdahaleyle topu kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 46' Stamford Bridge'de ikinci yarı başladı.

KİLİDİ VEDAT MURİÇ AÇTI

46' Stamford Bridge'de ikinci yarı başladı. 56' GOLLLLL Fenerbahçe öne geçti. Greenwood sağ taraftan içeri girdi, vuruşunu yaptı kaleciden dönen topu Muriç filelere gönderdi: 0-1. 60' Shakhtar Donetsk'te Nazaryna, uzaktan sert vurdu, az farkla dışarı çıktı. 67' Nazaryna, serbest vuruşta köşeye doğru sert bir şut çıkardı ancak Ederson iyi uzanarak topu kontrol etti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-0 Fenerbahçe kazandı.