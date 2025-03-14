Eski İngiliz ordu komutanları, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a zorunlu askerliğin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunarak ülkenin savunma gücünün yetersiz kaldığını öne sürdü.

İngiltere'de düzenli ordu personelinin sayısı tarihinin en düşük seviyesine indi. 2010'dan bu yana Savunma Bakanlığı'nda (MoD) yapılan kesintiler sonucunda şu anda İngiliz Ordusu'nda görev yapan profesyonel asker sayısı sadece 72 bin. Bu, Napolyon Savaşları'ndan bu yana en düşük rakam. Eski askeri yetkililer, İngiltere'nin mevcut asker sayısıyla olası bir tehdit karşısında savunmasız kalacağını savunuyor.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ NE DİYOR?

Mirror'daki habere göre hükümet şu an için zorunlu askerliği geri getirme gibi bir planın olmadığını vurguluyor. Başbakan Keir Starmer, yaptığı açıklamada "Kimse zorunlu askerliği konuşmuyor, böyle bir öneri hiç gündemimde olmadı" diyerek konuyu net bir şekilde reddetti.

Ancak güvenlik uzmanları ve eski askeri yetkililer, İngiltere'nin gittikçe küçülen ordusuyla olası tehditlere karşı hazırlıksız olduğu konusunda endişeli. Avrupa'da Danimarka; Norveç ve İsveç gibi birçok ülke zorunlu askerlik uygulamasını sürdürürken İngiltere'nin de benzeri bir adım atmayacağı merakla bekleniyor.