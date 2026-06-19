İngiltere'nin Bedford kentinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle Londra ile ülkenin kuzeyi arasındaki demiryolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı.

Londra ile Leicester arasındaki seferleri gerçekleştiren East Midlands Railway yaptığı açıklamada, Londra St Pancras İstasyonu'na varış ve istasyondan hareket eden trenlerde bir kaza nedeniyle gecikmeler ve iptaller meydana geldiğini duyurdu. Şirket, Corby, Nottingham ve Sheffield hatlarının olaydan doğrudan etkilendiğini belirtti.

Bedford İtfaiye Teşkilatı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin meydana gelen tren kazasına müdahale ettiğini bildirerek vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, yerel saatle 17.15 sıralarında Corby-Londra seferini yapan tren, Bedford ile Luton Havalimanı arasındaki bir noktada Nottingham-Londra seferini gerçekleştiren trene arkadan çarptı.

Kazaya ilişkin paylaşım yapan yolculardan Pete Knapp, "Bedford'dan güneye hareket eden tren 17.12'de kaza yaptı. İlk vagonda sorun yok ancak 3. vagon raydan çıktı" ifadelerini kullandı.

Yaşananları anlatan Knapp, bazı yolcuların durumunun ağır olduğunu belirterek, "Kaza birden bire oldu. Yavaşlama ya da düdük sesi yoktu. Uyarı yoktu. Patlama olmadı, birden bire durdu. Terör saldırısı işareti yok" dedi.

İngiliz medya kuruluşları, kazada çok sayıda kişinin yaralandığını aktarırken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.