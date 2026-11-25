Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte norovirüs vakalarında dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Halk arasında "kış kusma virüsü" olarak bilinen norovirüs, özellikle kusma ve ishal şikayetleriyle kendini gösteriyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından paylaşılan verilere göre, son iki haftada bildirilen vakalar yüzde 36,2 oranında arttı.

VAKA SAYISI SEZON ORTALAMASINI AŞTI

İngiltere'de kasım ayının ortasına kadar yapılan testlerde 2 bin 325 norovirüs vakası pozitif olarak kayıtlara geçti. Açıklanan rakamın, sezonluk ortalama olan 1.970'in üzerine çıkması dikkat çekti.

Norovirüs enfeksiyonu; ishal, kusma, yüksek ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve vücut ağrıları gibi belirtilere neden olabiliyor. Virüs, enfekte kişilerin dışkı ve kusmuklarından çevreye yayılan mikroskobik parçacıklar aracılığıyla bulaşabiliyor.

YÜZEYLERDE 2 HAFTAYA KADAR CANLI KALABİLİYOR

Glasgow Üniversitesi'nde görev yapan viroloji araştırmacısı Charlotte Lewis, norovirüsün bazı yüzeylerde uzun süre canlılığını koruyabildiğine dikkat çekti. Lewis'in açıklamasına göre virüs; mutfak tezgahları, paslanmaz çelik mutfak eşyaları ve seramik yüzeylerde iki haftaya kadar varlığını sürdürebiliyor.

ALKOL BAZLI DEZENFEKTANLAR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Uzmanlar, norovirüse karşı korunmada yalnızca alkol bazlı el dezenfektanlarına güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor. Virüsün yayılma riskini azaltmak için ellerin en az 15 saniye boyunca sabun ve sıcak suyla yıkanması öneriliyor.

Sebze ve meyvelerin tüketilmeden önce iyice temizlenmesi, kirlenmiş kıyafet ve çarşafların diğer çamaşırlardan ayrı tutularak 60 derecede yıkanması da alınması gereken önlemler arasında bulunuyor.

Öte yandan tuvalet kapakları, musluklar ve kapı kolları gibi sık temas edilen noktaların düzenli olarak temizlenmesi, enfeksiyonun yayılmasını önlemek açısından önem taşıyor.