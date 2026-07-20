İngiltere'de "Kuzeyin Kralı" lakabıyla anılan İşçi Partisi Lideri Andy Burnham, Keir Starmer'ın başbakanlık konutu olan 10 Numara'daki ofisi önünde veda konuşması yapıp istifasını Kral Charles'a sunmasının ardından pazartesi günü ülkenin yeni başbakanı oluyor.

Greater Manchester'ın eski belediye başkanı olan 56 yaşındaki Burnham, son on yılda göreve gelen yedinci başbakan olarak Kral Charles ile görüşecek ve hükümeti kurma görevini resmen üstlenecek.

Burnham, ülkeyi hayat pahalılığı krizi ve yetersiz performans gösteren kamu hizmetleri gibi halkın öncelikli sorunlarına odaklanacak şekilde yeniden yapılandırma sözü verdi.

Göreve başlamasıyla birlikte yoğun bir gündemle karşı karşıya kalan Burnham; kalabalık nüfusa rağmen zayıf kalan altyapı hizmetleri ve geri kalan ekonomik büyüme gibi kronik sorunları çözmek için çalışacak.

KRAL'IN ÖNÜNDE ÇOK SINAV VAR

Yeni başbakanın ilk önemli sınavı, İşçi Partisi içinde tartışmalara neden olan bakanlar kurulu ekibini, özellikle de maliye bakanını belirlemek olacak.

Ekonomi yönetiminin başına geçmesi için adı geçen ilk isimlerden olan Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband muhalif eleştirilere maruz kalırken, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un şu an için bu pozisyon için favori olduğu belirtiliyor.

Burnham ise spekülasyonların göz ardı edilmesi gerektiğini ifade ederek ekibini henüz netleştirmediğini açıkladı.

İşçi Partisi liderliğine seçilmesini "son 40 yılın en önemli değişim anı" olarak nitelendiren Burnham, yaşam standartlarını hızla yükseltmek amacıyla siyasi sistemde radikal değişiklikler vadetti.

Geçen ay parlamentoya geri dönen Burnham, İşçi Partili milletvekilleri tarafından popülist Reform UK Partisi lideri Nigel Farage'ın yarattığı tehdidi azaltabilecek güçlü bir figür olarak görülüyor.

Pazar günü hükümetin ilk hamlelerinden biri, yasa dışı göçle mücadele amacıyla planlanan ancak partiler arası bir komite tarafından fiyasko olarak nitelendirilen tüm çalışanlara dijital kimlik belgesi verilmesi projesini iptal etmek oldu.

PLANLARI NELER?

Burnham hükümetinin vergilendirme, harcamalar, petrol ve gaz sektörlerinin yanı sıra kamu hizmeti şirketlerine yönelik kararları yakından takip ediliyor.

Başbakan, verimsiz çalışan kamu şirketleri üzerinde daha güçlü bir devlet kontrolü kurmayı amaçlıyor.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lucy Powell, borç krizindeki altyapı şirketi Thames Water'ın hükümet kontrolü anlamına gelen "özel önlemler" kapsamına alınabileceğini işaret etti.

Powell, Sky News'e yaptığı açıklamada, Burnham'ın hükümet kaynaklarını ve dikkatini hayat pahalılığı ile mücadeleye ve ekonominin işleyişini yeniden yapılandırmaya yöneltmek istediğini vurguladı.