Ulusal İstatistik Ofisi, perakende satış hacminin Mayıs ayında yüzde 2,7 düştüğünü , bunun Reuters anketinin yüzde 0,5'lik medyan tahmininden çok daha keskin bir düşüş olduğunu bildirdi.

Satış hacimleri bir yıl öncesine göre yüzde 1,3 daha düşük oldu. Bu , Nisan 2024'ten bu yana en büyük düşüş oldu ve Reuters anketinin yıllık satış büyümesi tahmini olan yüzde 1,7'nin oldukça altında kaldı.

Nisan verileri, yılın bu dönemi için alışılmadık derecede güneşli hava koşullarının talebi artırmasının ardından güçlü satış büyümesi göstermişti ve Cuma günü erken saatlerde açıklanan Haziran ayına ilişkin GfK tüketici güveni verileri, bu yıl şimdiye kadarki en yüksek güveni gösterdi.

Ancak perakendecilerden gelen raporlar daha karışıktı. British Retail Consortium bu ayın başlarında, alışveriş yapanların yaz alışverişlerinin çoğunu bir ay önce yapmış olması nedeniyle Mayıs ayında satış büyümesinin keskin bir şekilde yavaşladığını söyledi.

Bu ay büyük İngiliz perakendecilerden gelen güncellemeler karışıktı. Ülkenin en büyük gıda perakendecisi olan Tesco TSCO.L , "yoğun rekabetçi" bir pazar olarak adlandırdığı şeye rağmen, ilk çeyrek satışlarında beklentileri aştı. Ancak, sıkıntı çeken indirimci Poundland, 68 mağazayı kapatmayı planladığını söyledi.