İngiliz Ulaşım Polisi (BTP), olayın Wickford istasyonunda meydana geldiğini açıkladı. Raydan çıkan trenin devrilmediği ve dik şekilde durduğu belirtildi. Olay sırasında trende yaklaşık 40 ila 45 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. OLAY YERİNE MÜFETTİŞLER GÖNDERİLDİ Demir Yolu Kazalarını Soruşturma Birimi (RAIB), kazanın nedenini belirlemek amacıyla olay yerine müfettiş ekibi gönderdi. Ekiplerin inceleme kapsamında delil topladığı bildirildi. Ulaştırma Bakanlığı da Wickford yakınlarında Greater Anglia treninin raydan çıktığını doğrularken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı. BİR GÜN ÖNCE DE BAŞKA TREN RAYDAN ÇIKMIŞTI Wickford’daki kazanın, East Sussex'te yaşanan başka bir tren kazasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Southern Railway şirketine ait Londra Victoria-Eastbourne seferini yapan yolcu treni, bir gün önce Haywards Heath ile Lewes arasındaki bölümde raydan çıkmıştı. Kazada 2’si ağır 20 kişi yaralanmış, acil servis ekipleri olayı “büyük olay” olarak değerlendirmişti. Trende bulunan yolcuların tamamı güvenli şekilde tahliye edilmişti. KAZADAN ÖNCE RAYLARLA İLGİLİ ENDİŞE DİLE GETİRİLMİŞ Öte yandan East Sussex'teki kazadan yaklaşık bir hafta önce güzergâhtaki rayların durumuyla ilgili endişelerin gündeme getirildiği ortaya çıktı. Lewes Milletvekili James MacCleary, kazadan bir hafta önce Greater Thameslink Railway yetkilileriyle yapılan toplantıda Haywards Heath-Lewes hattının son aylarda “daha sarsıntılı hale geldiğinin” konuşulduğunu belirtti. 'AŞIRI SICAK NEDENİYLE OLABİLİR' MacCleary, hattaki durumun bölgede son dönemde etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini ifade etti. Peş peşe yaşanan iki olayın ardından İngiltere’de demir yolu güvenliği ve rayların mevcut durumu yeniden gündeme geldi.

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