NATO kuvvetleri bir üye ülkeye saldırı senaryosu kapsamında Londra'nın tarihi metro sisteminin derinliklerine bir yer altı karargahı kurdu.

Londra'daki bir metro istasyonunu devralan İngiliz Ordusu, Rusya'ya yönelik "derin darbe" operasyonlarının provasını yapıyor.

İngiltere liderliğinde kurulan "NATO Müttefikleri Hızlı Reaksiyon Kolordusu" askeri kapasitesini Charing Cross istasyonundaki kullanılmayan bir perona taşıdı.

Moskova'yı hedef alacak nükleer ve konvansiyonel silahlar Londra'nın kilometrelerce altından koordine edilecek.

Arrcade Strike Operasyonu kapsamında askerler Rusya'nın iletişim hatlarını elektronik harp yoluyla kilitleme kabiliyetini test ediyor.

100 BİN ASKER SAVAŞA HAZIR

İngiliz ordusunun efsanevi komando gücü Gurkha mühendisleri tarafından Jubilee hattında kurulan bu komuta merkezi acil durumlarda 100 bin askeri komuta edecek.

Bu karargah merkeziyle 2 Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez İngiliz ordusu karargahlarını yer altına taşıdı.

O dönemde de Londra metrosu siviller tarafından sığınak olarak kullanılıyordu.

Baltık ülkelerinin olası bir Rus işgaline uğraması senaryosuna hazırlanan askerler Kremlin'e ait İHA'ları düşürmeyi hedefliyor.

ASIL SORUN, FOTOĞRAFLARIN ARDINDA

İngiliz ordusunun hazırladığı karargahta çekilen heyecanlandırıcı fotoğraflar, aslında büyük bir sorunun üzerini örtmek için tasarlandı.

İngiltere halkını olası bir Rus saldırısına karşı hazırlama konusunda diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı.

Özellikle Polonya ile İskandinav ve Baltık devletleri bu konuda daha ileri seviyede bulunuyor.

Bu dikkat çeken tatbikat Vladimir Putin'in Belarus'ta yürüttüğü nükleer savaş oyunları ile aynı haftaya denk geldi. Bu süreçte Rusya, Belarus'a nükleer silah bile yerleştirdi.

Eş zamanlı olarak NATO güçleri Estonya'daki Spring Storm Operasyonu ile Baltık devletlerini savunma hazırlıklarını sürdürüyor.

Rusya'nın uzun menzilli askeri yetenekleri her geçen gün artıyor. Askeri karargahın Londra'daki sivil bir bölgeye taşınması ise komuta yapısının karşılık verme ve doğaçlama yeteneğini doğrudan sınıyor.

'RUSYA'NIN SALDIRISI AN MESELESİ'

Metro peronundan ittifaka net bir uyarıda bulunan ABD'li General Christopher Donahue Rusya'nın olası bir saldırısına hazırlanmak için çok az zaman kaldığını belirtti.

NATO Kara Komutanlığı Başkanı olan Donahue ittifakın misyonunu "2030 yılına kadar göreve hazır hale gelmek bir slogan değil aksine mutlaka yapmamız gereken bir zorunluluktur. Geleneksel seferberlik ve intikal yöntemleri artık NATO için kesin bir avantaj sunmuyor ve derinlemesine koruma eksikliğimiz bize karşı kullanılacaktır" sözleriyle açıkladı.

Donahue insansız hava araçlarının savaş alanını kökten değiştirdiğini vurgulayarak uyarısını "İnsansız hava araçları savaş alanını yatay ve dikey olarak genişletti. Ucuz insansız hava araçları ve tek yönlü saldırı dronları artık her savaş liderine eşi benzeri görülmemiş bir keşif ve hassas mühimmat kabiliyeti sağlıyor" sözleriyle bitirdi.