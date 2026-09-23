İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bir Hawk eğitim uçağı, Çarşamba sabahı Galler'de kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra meydana gelen arıza nedeniyle düştü. RAF Valley üssünden havalanan uçakta bulunan stajyer pilotlar, yaşanan teknik sorunun ardından fırlatma sistemini devreye sokarak uçaktan ayrıldı.
Fırlatma Anı Kameraya Yansıdı Kazanın ardından uçağın tamamen tahrip olduğu ve alevler içinde kaldığı anlara ait görüntüler internette paylaşıldı. Yayınlanan bir diğer videoda ise pilotların paraşütleriyle güvenli bir şekilde yere indikleri görüldü. Olay yerine acil servis ekiplerinin sevk edildiği, yakındaki bir noktaya da hava ambulansının indiği aktarıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan bir kaynak, “Bir Hawk jetinin karıştığı bir olaydan haberdarız. Mürettebatın ciddi şekilde yaralanmadığına ve uçaktan fırlatma koltuğuyla atladığına inanıyoruz. Bunun son bir saat içinde gerçekleştiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Hawk T2'nin Özellikleri ve Son Dönem Kazaları BAE Systems tarafından üretilen iki kişilik Hawk T2 eğitim jeti, “Typhoon gibi ön hat savaş uçaklarını simüle etmek için gelişmiş aviyonikler ve sentetik radarla donatılmış” bir hava aracı olarak öne çıkıyor. Uçak, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından öncelikle pilotları karmaşık taktiksel ortamlara hazırlamak amacıyla ileri düzey jet eğitimlerinde kullanılıyor.
Söz konusu kaza, Devon'da bir eğitim tatbikatı sırasında bir helikopterin düşmesi sonucu üç Kraliyet Donanması mensubunun hayatını kaybetmesinden üç ay sonra meydana geldi. 4 Haziran'ın ilk saatlerinde Sourton Down yakınlarındaki bir tarlaya düşen Merlin Mk4 tipi helikopterde, İngiltere'nin tek kadın Kraliyet Donanması komandosu Üsteğmen Lily-Mae Fisher ile birlikte Lt Cdr Chris Gayson ve Astsubay Owen Green yaşamını yitirmişti.