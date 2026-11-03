Sanatçı Canan Tolon, eserlerinin İngiltere gümrüğünde parçalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Londra’da düzenlenecek bir sergide yer alması planlanan heykellerinin gümrükte şüpheli olarak değerlendirildiğini belirten Tolon, eserlerin balyozla kırıldığını ifade etti. Tolon, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Şüpheli diye Londra'ya sergime gidecek heykellerimi gümrükte balyozla parçaladılar. Metal armatürlere de prosedür gereği el koyuldu.” 25. VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ Sanatçı Canan Tolon, 25. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi olmuştu. Ödülün Tolon’a, göç, yıkım ve zaman kavramları üzerinden günümüzü yorumlayan ve hafıza üzerine çalışmalarıyla tanınan sanatçı kimliği nedeniyle verildiği açıklanmıştı.

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