Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi’nden çalınan 16. yüzyıla ait iki İznik çinisinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, çinilerin artık Ankara Etnografya Müzesi’nde koruma altına alındığını belirtti. Eserlerin İngiltere’de satışa çıkarılmak üzereyken bakanlıklar arası koordinasyon ve Londra’daki diplomatik çabalar sayesinde müzayededen çekildiğini ifade eden Ersoy, Türkiye kökenli kültür varlıklarının tespitinde kullanılan 'TraceArt' sistemi ve uzmanların bilimsel çalışmaları sayesinde bu sonucun elde edildiğini vurguladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.