İngiltere'de aniden tüm büyük telefon şebekeleri çöktü. İngilizler acil durum hatlarına bile ulaşamadı.

Vodafone, EE ve O2 gibi önde gelen operatörleri kullanan birçok kişinin telefon hatları tamamıyla kesildi.

Downdetector iletişim takip sitesine göre hatlar Türkiye saatiyle 15:30 gibi sorun yaşamaya başlarken saat 4'e doğru tamamıyla kesildi.

Cep telefonu hatları kesilirken, sabit hatların hala çalıştığı aktarıldı. Yetkililer, başka bir operatör veya sabit hatla iletişim kurulmasını öneriyor.

ŞEBEKE Mİ ÇÖKTÜ?

O2, kendi ağında bir sorun olmadığını açıkladı. Şirket, sorun yaşayan kullanıcıların başka bir şebekeye bağlanmaya çalışırken bu problemleri yaşadığını ifade etti. Ancak şikayetler devam ediyor. BT ve Lebara da 11.00’den itibaren kesintiler bildirdi.

Kesintinin sebebi araştırılıyor. Uzmanlar, şebekedeki bir kesinitinin, aynı şebekeyi kullanan birden fazla operatörü kesebileceğini ifade etti.

Operatörlerin çoğu hala resmi bir açıklama yapmadı. Sorunun, kullanıcıların telefon aramaları yapmasını ve almasını engellediği belirtiliyor.

Vodafone, bazı kullanıcıların yaşadığı arama sorunları nedeniyle üzgün olduğunu ve teknik problemi en kısa sürede çözeceklerini açıkladı. EE de konuyu araştırdıklarını duyurdu.