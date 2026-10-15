UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasındaki Aston Villa - Fenerbahçe randevusu öncesinde stadyuma gitmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar metro istasyonunda ciddi aksaklıklarla karşılaştı.

Ulaşımdaki gecikmeler sebebiyle istasyonda yaşanan yoğunluk kısa sürede izdihama dönüşürken, bölgede taraftarlar ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı. İngiliz polisinin orantısız güç kullandığı müdahale neticesinde iki Fenerbahçe taraftarının gözaltına alındığı ve müdahale sırasında bir Türk taraftarın burnunun kırıldığı bildirildi.

Diplomatik Temsilcilikler ve Kulüp Yönetimi Seferber Oldu

Yaşanan arbede ve yaralanmaların ardından Fenerbahçe Kulübü kurmayları derhal harekete geçti. Gözaltındaki taraftarların bir an önce serbest bırakılması ve hukuki destek sağlanması adına Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ile Manchester Başkonsolosluğu yetkilileri de sürece doğrudan dahil oldu. Karakoldaki işlemlerin hızlandırılması için temasların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Barış Göktürk: "Masrafları Karşılamaya Hazırız"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, emniyet merkezinde yürütülen görüşmelere dair süreci yakından takip ettiklerini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Gerekirse yönetim olarak avukat masraflarını ve uçak biletlerini karşılayarak taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmaları için ricada bulunduk. Konsolosluk yetkilileri ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu eş zamanlı olarak süreci titizlikle takip ediyor."