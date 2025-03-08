İngiltere merkezli bir Rus casusluk ağının parçası olan üç Bulgaristan vatandaşını bugün çıkarıldıkları Londra mahkemesinde suçlu buldu.

Mahkeme, üç yıl boyunca gazetecileri hedef alan ve gizli bilgileri Rusya’ya ileten şebekede yer aldıkları gerekçesiyle Katrin Ivanova, Vanya Gaberova ve Tihomir Ivanchev’e ceza verdi.

Yargılama süreci üç ay sürdü. Üç diğer sanık ise mahkeme başlamadan önce Resmi Sırlar Yasası kapsamındaki suçları kabul etti.

ODASINDAN 8 MİLYON TL'LİK EKİPMAN ÇIKTI

Savcılık, sanıkların Avrupa genelinde sahte kimlikler kullanarak operasyonlar yürüttüğünü, askeri üsleri insansız hava araçlarıyla gözetlediğini ve bir Rus muhalifi kaçırmayı planladıklarını ortaya koydu.

Grubun lideri olarak tanımlanan Orlin Roussev’in İngiltere’nin Yarmouth kentindeki bir otelde operasyonları yönettiği belirlendi.

Polis, otelde toplam değeri 8 milyon TL'yi aşan gözetleme ekipmanları buldu. Roussev’in, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile bağlantılı olduğu bilinen Avusturyalı dolandırıcı Jan Marselek’e ile görüştüğünü tespit edildi.

Mahkeme, sanıkların İngiltere ve Avrupa’da Rusya adına üst düzey ajanlık faaliyetleri düzenlediğini belirtti. Londra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Komutanı Dominic Murphy, "Bu davanın sonucuna ulaşmamızı sağlayan soruşturma son derece karmaşıktı. Casusluk faaliyetlerinin artık bazı devletler tarafından dış kaynaklara devredildiğini gözlemliyoruz" dedi.

Üç sanık, 1911 tarihli Resmi Sırlar Yasası’na aykırı şekilde komplo kurmak suçundan 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

GÖREN AJAN OLDUKLARINA İNANMAZ

Sanıkların, tutuklanmadan önce Londra’da kamu gözünden uzak, sade hayatlar sürdükleri ortaya çıktı.

Gaberova, güzellik salonu işleten bir estetik uzmanıydı. Ivanchev boyacı ve dekoratör olarak çalışıyordu. Ivanova ise bir laboratuvar asistanıydı ve Kuzey Londra’da Bulgar göçmenler için etkinlikler düzenliyordu.

Mahkeme, casusluk operasyonlarının arkasındaki isimleri belirlemeye çalışırken sanıklar arasındaki ilişkiler de gündeme geldi. Ivanova, mahkemede kendisinin ihanete uğradığını ve casusluk planlarından habersiz olduğunu savundu.

Rus casusu olarak hüküm giyen kadı, "Bu bilgilerin birileri için değerli olduğunu biliyordum ama herhangi bir hükümetin ilgisini çekebileceği aklıma gelmedi" dedi.

Jüri, Ivanova’nın savunmasını reddetti ve tüm sanıklar hakkında oybirliğiyle mahkumiyet kararı verdi.

AKIL ALMAZ FAALİYETLER

Grup, araştırmacı gazeteciler Christo Grozev ve Roman Dobrokhotov’u da hedef aldı. Grozev, 2018’de İngiltere’de gerçekleşen Skripal suikast girişimini araştıran gazeteci olarak biliniyor.

Mahkemeye sunulan mesajlarda Roussev ve Marselek’in Grozev’i kaçırma planlarını tartıştıkları görüldü. Planlar arasında Grozev’in arabasına takip cihazı yerleştirme ve onu uyuşturarak Moskova’ya götürme girişimleri yer aldı.

Ancak sanıklar sonunda bunun "iyi bir fikir olmayacağı" sonucuna vardı. Dobrokhotov ise bir uçakta oturduğu yerden telefon şifresini çözmeye çalışan bir casusun hedefi oldu.

Sanıkların, Almanya’daki Stuttgart Patch Kışlası’nda bulunan bir ABD askeri üssünü de gözetlediği belirlendi. Ivanova, kışlanın çevresinde araçla dolaşarak video ve fotoğraflar çekti.

Polis, şüphelilerin cep telefonu sinyallerini yakalamak için kullanılan ileri teknoloji bir cihazla donatıldığını belirledi. Ivanova ve Gaberova, mahkeme kararını cezaevinden video bağlantısı ile dinledi. Ivanchev ise duruşmada hazır bulundu ve mahkumiyet kararına başını sallayarak tepki verdi.