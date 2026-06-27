İngiltere'de iktidar olan İşçi Partisi hükümeti, "Altın Vize" programını yeniden yürürlüğe sokmayı planlıyor.

Kabine Ofisi ev sahipliğinde bu ay sıkı gizlilik şartları altında gerçekleştirilen bir toplantıda toplanan, uzmanlardan oluşan Küresel Yetenek Görev Gücü; ülkeye istihdam sağlayacak kişiler için bir vize programı hazırlama kararı aldı.

Üzerinde çalışılan yeni model, İngiliz işletmelerine 5 milyon sterlin yatırım yapan yabancı ülke vatandaşlarına 3 yıl sonra oturum izni, 5 yılın sonunda ise vatandaşlık hakkı tanınmasını içeriyor.

Plan, İngiliz hükümetinde soru işaretleri yarattı. Bazı siyasetçiler bu planın Rusya gibi ülkelerden gelecek kötü niyetli bireyleri çekebileceğini öne sürdü. Hazine Bakanlığı ise sağlanacak karın yeterli olamayabileceğini ifade etti.

YATIRIMCILARA YENİ YOLLAR GEREKLİ

Eski Muhafazakar Parti İçişleri Bakanı Priti Patel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2022'de "1. Kademe yatırımcı vizesini" iptal etmişti.

Sistemin kurulduğu 2008 yılından bu yana Rus vatandaşlarına 2 bin 581 yatırımcı vizesi verilmişti. Ancak İngiliz siyasetçiler, programın kontrollü bir şekilde dönebileceğini belirtti.

Göçmenlik avukatları ve hukuk firması Mishcon de Reya, mevcut vize yollarının yüksek servet sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü.

Hükümetle güçlü bağları olan düşünce kuruluşu IPPR (Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü) ise bazı ülke vatandaşlarının kapsam dışı bırakılması gibi dolandırıcılık risklerini azaltacak formüller üzerinde çalışıyor.

'YOLSUZLUĞA DAVET'

Nitekim tek itiraz, Rusya tehdidinden dolayı değil. 10 Haziran'daki toplantıya davet edilen yolsuzluk karşıtı gruplar ve vergi uzmanları ise tasarıya sert tepki gösteriyor.

"Yolsuzluğa Işık" (Spotlight on Corruption) kuruluşundan Susan Hawley, bu adımın İngiltere'nin kara para ile mücadeledeki güvenilirliğini tamamen yok edeceğini ve uluslararası alanda itibar felaketine yol açacağını savundu.

Ayrıca uzmanlar, Avrupa Birliği'nin üye ülkelere benzer vize rejimlerini temizlemeleri yönünde baskı yaptığını ve Avustralya'nın da bu tür bir uygulamadan vazgeçtiğini hatırlatarak İngiltere'nin bu adımı atmasının küresel bir domino etkisi yaratmasından endişe ediyor.

Oxford Üniversitesi Göç Gözlemevi Direktörü Madeleine Sumption ise yatırımcı vizelerinin genellikle beklenen ekonomik faydayı sağlamadığını ve sadece aileleri İngiltere'nin imkanlarından yararlanırken kendileri ülkelerinde para kazanmaya devam eden "yaşam tarzı göçmenlerini" çektiğini vurguladı.