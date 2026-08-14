Kaza, Haywards Heath ile Lewes arasındaki demir yolu hattında meydana geldi. İngiliz Ulaşım Polisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 150 yolcunun bulunduğu Southern şirketine ait trenin raydan çıktığı belirtildi.

TÜM YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda acil yardım ve sağlık ekibi sevk edildi. Trendeki yolcuların tamamının güvenli şekilde tahliye edildiği, yaralanan 11 kişinin sağlık ekipleri tarafından değerlendirildiği aktarıldı.

South East Coast Ambulance Service, olayın ardından bölgede "büyük olay" ilan edildiğini duyurdu.

SEFERLER DURDURULDU

Network Rail ve Southern Rail tarafından yapılan ortak açıklamada, trenin Lewes yakınlarında raydan çıktığı ve acil servis ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferleri geçici olarak askıya alındı. Yolculara seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri ve olaydan etkilenen bölgelerde yolculuk yapmamaları tavsiye edildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerine müfettiş ekibinin gönderildiği ve incelemenin sürdüğü belirtildi.