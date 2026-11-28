Financial Times gazetesinin cumartesi günü yayımladığı habere göre ABD ordusu, bu ayın başlarında İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne doğru sürü halinde yaklaşan 6 adet İHA'yı püskürttü.

FT'nin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre olayın İran ile bağlantılı olabileceğinden şüpheleniliyor.

Haberde, insansız hava sistemlerine karşı savunma amacıyla ABD tarafından üsse İHA karşıtı teknolojilerin konuşlandırıldığı ifade edildi.

Ancak söz konusu insansız hava araçlarının İngiliz veya ABD personeli tarafından ele geçirilemediği aktarıldı.

ARKASINDA İRAN MI VAR?

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, Reuters haber ajansına e-posta yoluyla yaptığı açıklamada üste yaşanan hareketliliği doğruladı.

Sözcü açıklamasında, "Savunma Bakanlığı Polisi ve Suffolk Polisi, 13 Kasım'da RAF Lakenheath'teki yetkisiz İHA faaliyeti bildirimlerine müdahale etmek için ABD Hava Kuvvetleri, Güvenlik Güçleri ile iş birliği içinde çalıştı. Durum hızla çözüme kavuşturularak RAF Lakenheath normal güvenlik ve kuvvet koruma önlemlerine geri döndü" ifadelerini kullandı.

İngiliz makamları yıllardır İran'ı sabotaj ve suikast girişimlerine karışmakla suçlarken; Tahran yönetimi Fairford olayına ya da İngiltere'deki diğer faaliyetlere dahil olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Öte yandan Başkan Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir diğer İngiliz üssü olan RAF Fairford'da eylül ayında yaşanan bir olayda İran bağlantılı bir tehdidin Amerikan B-1 bombardıman uçaklarının üsten uzaklaştırılmasına yol açtığını söylemişti.