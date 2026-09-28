İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan RAF Fairford hava üssü yakınlarında terör eylemi hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle beş kişi gözaltına alındı.

Londra'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeybatısındaki Gloucestershire'da yer alan üssün yaklaşık 3,2 kilometre güneydoğusunda bulunan Whelford köyü yakınlarında gerçekleşen operasyonun ardından soruşturmaya Terörle Mücadele Polisi liderlik ediyor.

Gloucestershire Polisi, 27 Eylül sabahı TSİ 00:45 civarında hava üssüne doğru ilerleyen üç şüpheli araç ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler Whelford köyü yakınlarında beş kişiyi yakaladı. Şüpheliler ilk olarak Patlayıcılar Yasası kapsamındaki suçları işledikleri gerekçesiyle yakalandı, ardından terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin kimlikleri, uyrukları veya nerede tutulduklarına ilişkin bilgi verilmedi. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibi araçları incelemeye alırken bölgede 400 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Havadan çekilen görüntülerde uzaktan kumandalı bir robotun ormanlık alandaki iki beyaz minibüse yaklaştığı görüldü. Polis konu hakkında açıklama yapmadı.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde en az 85 evin sakini tahliye edilerek yakındaki bir toplanma alanına tahliye edildi.

DONALD TRUMP DUYURDU

Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump, şüphelilerin uzun süredir takip edildiğini belirterek, "Onları takibe almıştık. Kalemize ciddi zarar vermeyi amaçlıyorlardı; İngilizlerle yapılan işbirliği ise harika bir şekilde işledi" açıklamasını yaptı.

Trump, şüphelilerin ciddi zararlar verme niyetinde olduklarını dile getirdi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise olayın "son derece endişe verici" olduğunu kaydederek hükümetin insanları korumak için "gereken her adımı her zaman atacağını" söyledi.

Savunma Bakanı Wes Streeting, devam eden operasyon hakkında yorum yapmayı reddetti ancak ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile temas halinde olduğunu ifade etti.

Liverpool'daki İşçi Partisi konferansı kapsamındaki bir etkinlikte İran'ın olaya dahil olup olmadığı sorulan Streeting, "Yorum yapmak veya spekülasyonda bulunmak için çok erken ve bunu yapmam sorumsuzluk olur" yanıtını verdi.

Streeting sosyal medyadan ise "Durumun kontrol altında olduğunu bilmek içimizi rahatlatabilir" yazdı ve "Acil durum müdahale ekiplerimizin ve silahlı kuvvetlerimizin haftanın yedi günü, günün 24 saati göreve hazır olmalarının nedeni de tam olarak budur" ifadelerini kullandı.