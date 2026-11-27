İngiltere Savunma Bakanlığının, yaklaşık 100 bin stratejik yedek askere olası bir göreve çağrılma durumuna karşı hazırlıklı olmaları yönünde mektup gönderdiği bildirildi.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez gönderilen bu mektuplarda, yedek askerlere eğitim ve tatbikatlara gönüllü olarak katılma fırsatları sunuldu.

Kara, Deniz ve Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanlarının imzasını taşıyan mektuplarda ayrıca yedek askerlerden iletişim bilgilerini güncellemeleri ve mevcut meslekleri ile becerileri hakkında bilgi vermeleri istendi.

Söz konusu haberin öncesinde Sky News ve The Times, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin gece saatlerinde uçakları hangarlara çektiğini ve İngiltere'deki üslerde bulunan uçakları korumak amacıyla İHA karşıtı ağlar inşa etmeyi planladığını duyurdu.

Bu gelişmeler, istihbarat teşkilatı MI5 ile Savunma Bakanlığının, Ukrayna ordusuna tedarik sağlayan İngiliz şirketlerinin Rusya kaynaklı artan bir sabotaj riskiyle karşı karşıya olduğuna dair yaptığı uyarının ardından yaşandı.

Haberlerin ardından Sky News'a konuşan İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, ülkenin "en kötüsüne hazırlıklı olması" gerektiğini söyledi.

Stratejik Yedek Kuvvetlerle iletişime geçilmesini ülkenin karşı karşıya olduğu tehditler göz önüne alındığında mantıklı bir adım olarak nitelendiren Streeting, BBC Radyosuna verdiği ayrı bir demeçte ise bu adımın yetkililere "ülke içinde ulusal bir felaket ya da başka bir yerde daha ciddi bir tehdit veya çatışma" durumunda ihtiyaç duyulabilecek yedek askerleri ve becerilerini belirlemede yardımcı olacağını ifade etti.

Streeting açıklamalarında, "Ülkenin paniğe kapılmasını değil, teyakkuzda olmasını istiyorum" ifadelerini kullanırken, "Avrupa'da olup bitenlere bakıp son yıllarda kötüleşen ve ne yazık ki artan tehdit ortamından endişe duymamak mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce İngiltere'nin bin gün içinde savaşa hazır olması ve "müttefiklerimizle birlikte savaşmaya ve kazanmaya hazır olması" gerektiği uyarısında bulunan Streeting'in açıklamaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa'nın gelecekteki güvenliğine dair endişelerin sürdüğü bir döneme denk geldi.