İngiliz hükümetine yakın kaynaklara göre yeni Başbakan Andy Burnham'ın gelecek hamlesi İsrail'i çileden çıkartacak.

Buna göre İngiltere hükümeti Salı günü Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ticaretin yasaklanacağını duyurmaya hazırlanıyor.

Bölgeden gelen mallara uygulanacak yaptırımların, İngiltere Başbakanı'nın Temmuz ayında göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği en önemli dış politika müdahalelerinden biri olacak.

Bu duyuru ise İsrail'den şimdiden sert tepkiler aldı. İnsan haklarını düzenli olarak çiğnemesiyle ünlü olan İsrail Emniyet Bakanı Itamar Ben-Gvir, İngiltere kontrolünde ancak Arjantin'in hak ilan ettiği Falklands adaları konusunda Arjantin'e destek çıkma çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, geçtiğimiz hafta Londra'nın "iki devletli çözümün yok edilmesine göz yummayacağını ve harekete geçeceğini" belirtmişti.

İNGİLTERE'DEN YAPTIRIM HAMLESİ

Miliband, Batı Şeria'daki yasadışı İsrail yerleşimlerini ve İsrail hükümetinin bölgenin E1 alanında yaklaşık 1.200 İsrailli yerleşimi için ihale açmasını eleştirmişti.

Milletvekillerine hitap eden Miliband, Binyamin Netanyahu'nun önerdiği yerleşim yeri genişletme planının, "Batı Şeria'nın kalbini kestiği ve bir Filistin devletini yaşayamaz hale getirme riski taşıdığı için uzun zamandır kırmızı çizginin aşılması" olarak görüldüğünü dile getirmişti. Geçtiğimiz ay İsrail hükümetinin politikalarına yanıt vermek üzere "kapsamlı bir dizi önlem" açıklayacağını vaat eden Miliband, İngiltere'nin "yasadışı yerleşim genişlemesine katılanlara" yaptırım uygulayacağını söylemişti.

Büyükbabası bir Nazi çalışma kampında ölen Yahudi bir milletvekili olan Miliband, İngiltere'nin amacının İsrailliler ve Filistinliler için "adil ve kalıcı bir barışı" desteklemek olduğunu da sözlerine eklemişti.

İSRAİL VE İNGİLTERE'NİN ARASI BOZULDU

İngiltere Başbakanı Burnham, Dışişleri Bakanı Miliband'ın parlamentoya sunacağı İngiltere-İsrail ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi konulu beklenen açıklaması öncesinde, Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlık konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, iki liderin geniş kapsamlı görüşmede Ortadoğu konusunu ele aldığı doğrulandı.

Görüşmeye ilişkin Downing Street notuna göre, Burnham İngiltere'nin "bölgede barış ve güvenliğe yönelik çalışma taahhüdünü" ortaya koydu ve iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Ancak Burnham'ın İsrail konusundaki tutum değişikliği ABD'li üst düzey isimler tarafından olumsuz karşılandı.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İngiliz hükümetini "Yahudi nefretiyle" suçlamıştı.

Öte yandan Netanyahu, İngiltere'yi bir "İslam Cumhuriyeti" şeklinde tasvir etmişti. 10 Numara ise İsrail başbakanının sözlerinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

İngiliz yetkililer Pazartesi günü, Burnham ve Netanyahu'nun Burnham'ın göreve geldiği yedi haftadan bu yana hiç görüşmediklerini vurguladı.