İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için somut adımlar atmaması halinde eylül ayındaki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.
FRANSA DA TANIYACAK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanımasına karar verdiğini bildirdi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağını duyurdu.