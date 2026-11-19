İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, UAD'nin verdiği karara ilişkin yazılı açıklamasında, mahkemenin Myanmar'ın Rohingya halkına karşı işlediği soykırım suçuna ilişkin hükmünü tarihi olarak nitelendirdi.

DİPLOMATİK ADIMLAR ATILACAK

İngiltere'nin söz konusu suçlardan sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlamakta kararlı olduğunu belirten Miliband, mevcut yaptırımlara ek olarak yeni diplomatik adımlar atılacağını bildirdi.

ASKERİ ATAŞE SINIR DIŞI EDİLECEK

Alınan kararları açıklayan Miliband, "Myanmar rejimine yönelik mevcut yaptırımlarımıza ek olarak Myanmar’ın İngiltere'deki Askeri Ataşesi'nin ülkeden sınır dışı edilmesine karar veriyor, kararı görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının acilen düzenlenmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Miliband, Myanmar'ın UAD kararına eksiksiz şekilde uyması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun da sürecin uygulanması ve sorumluların hesap vermesi için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPTI

Rohingya halkının uzun yıllardır şiddet, zorla yerinden edilme ve zulümle karşı karşıya kaldığını ifade eden Miliband, "Bu tür suçların cezasız kalamayacağı yönünde açık bir mesaj verilmesi gerektiğinin altını çizen Miliband, "Rohingya halkı, yıllardır korkunç şiddete, yerinden edilmeye ve zulme maruz kalıyor. Myanmar, karara tümüyle uymalıdır. Uluslararası toplum, artık Rohingya halkı için kararın uygulanmasını, hesap verebilirliği ve adaletin sağlanmasını destekleme konusunda üzerine düşeni yapmalıdır" sözleriyle uluslararası topluma seslendi.

İngiltere'nin önümüzdeki süreçte de sorumluların adalet önüne çıkarılması için girişimlerini sürdüreceğini kaydeden Miliband, Arakanlı Müslümanların haklarının korunması ve Myanmar'ın barışçıl, demokratik ve kapsayıcı bir geleceğe kavuşması için desteğin devam edeceğini bildirdi.