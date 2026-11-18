Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna’ya yönelik askeri desteğini artıran İngiltere, Moskova yönetimini rahatsız edecek yeni bir adım attı.

1000'DEN FAZLA FÜZE GÖNDERECEK

Londra, kış aylarında Rus saldırılarına karşı kullanılmak üzere Kiev’e 240 milyon sterlin değerinde 1000’den fazla hava savunma füzesi göndermeye hazırlanıyor.

SAVUNMA RADARLARI DA VERİLECEK

Füzelerin yanı sıra Ukrayna’ya hava savunma radarları da teslim edilecek. Askeri malzemelerin Aralık ayının ortasından itibaren sevk edilmeye başlanması planlanıyor.

500 MİLYON STERLİNLİK YARDIM TAAHHÜDÜNÜN PARÇASI

240 milyon sterlinlik yeni destek, İngiltere’nin gelecek yıl Ukrayna’ya sağlamayı taahhüt ettiği 500 milyon sterlinlik askeri yardım bütçesinin bir bölümünü oluşturuyor. Yardımla özellikle kış döneminde Ukrayna’nın hava saldırılarına karşı savunma kapasitesini artırması hedefleniyor.

'SAVAŞIN SONUNA KADAR KİEV'İN YANINDA DURACAĞIZ'

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kış şartlarını Ukrayna’ya karşı bir silah olarak kullandığını belirterek askeri desteğin somut imkanlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna’nın özgürlük ve demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer aldığını ifade eden Streeting, İngiltere’nin savaşın sonuna kadar Kiev yönetiminin yanında duracağını kaydetti.