İngiltere Başbakanı Keir Starmer Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka planına destek vermeyeceğini net bir dille ifade etti.

Başbakan bölgedeki deniz trafiğinin kısıtlanmasına karşı çıksa da seyrüsefer özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Trump pazar günü yaptığı açıklamada İngiltere’nin İran sevkiyatlarını durdurmak için bölgeye mayın tarama gemileri göndereceğini anladığını belirtmişti.

Starmer ise BBC Radio 5 Live kanalına verdiği demeçte İngiltere’nin su yolunu açık tutmak adına otuzdan fazla ülkeyle uzun vadeli bir plan üzerinde çalışacağını kaydetti.

Eylül ayından itibaren akaryakıt vergisini artırma planlarını gözden geçirdiğini söyleyen Başbakan bu kararın büyük ölçüde boğazdaki blokajın önümüzdeki haftalarda kalkıp kalkmayacağına bağlı olduğunu ekledi.

MERZ: 'SAVAŞIN ETKİLERİNİ UZUN SÜRE HİSSEDECEĞİZ'

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ekonomik etkilerinin uzun süre hissedileceğini öngörüyor.

Şansölye yüksek yakıt fiyatlarıyla mücadele eden tüketiciler için 1,6 milyar Euroluk bir destek paketi duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran rejimi arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalmasına şaşırmadığını belirten Merz sürece dair eleştirilerini “En başından beri bu görüşmelerin düzgün şekilde hazırlandığına dair bir izlenim edinmedim. Bu durum artık oldukça uzun bir sürece dönüşecek ve bizler bu savaşın sonuçlarını daha uzun bir süre boyunca hissetmeye devam edeceğiz” sözleriyle dile getirdi.

Berlin yönetimi bu kapsamda benzin vergisinde litre başına 17 sentlik bir indirime gidileceğini ve işverenlerin çalışanlarına 1000 Euro tutarında vergisiz bonus ödemesi yapabileceğini açıkladı.