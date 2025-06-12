İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiliz ekonomisinin nisanda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde daraldığını duyurdu. Ekonomideki küçülmede, nisanda ABD'ye yapılan ihracattaki rekor düşüş en önemli nedenlerden biri oldu.

Bu daralmanın ardından ekonomistler, BoE'nin gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutacağını ancak ağustosta indirime gitme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Raj Badiani, ekonomik büyüme verilerinin ardından paylaştığı notta, BoE'nin yılın ikinci çeyreği için düşük bir büyüme beklediğini anımsatarak, bankanın gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 4,25'te sabit bırakmasını beklediğini ifade etti.

Badiani, BoE'nin politika faizini bir sonraki toplantıda düşürebileceğini belirterek, "Ekonomik zorlukların artmasıyla, BoE'nin ağustos ve kasımdaki indirimlerin ardından politika faizini yüzde 3,75'e çekeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales de İngiliz ekonomisinde ilk çeyrekte görülen büyümenin sürdürülebilir olmadığını ve nisanda ekonominin daraldığını dile getirerek, "Bu, BoE'yi gelecek hafta politika faizinde indirime gitmeye itmeyecek ancak ağustosta yeni bir faiz indiriminin gelebileceğine işaret eden başka bir gelişme." ifadesini kullandı.

"TİCARET ANLAŞMALARINA RAĞMEN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR"

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja ise İngiltere ekonomisinin yıla son derece güçlü bir başlangıç yapmasının ardından kaçınılmaz bir rota düzeltmesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Asıl soru, bu düzeltmenin ne zaman gerçekleşeceğiydi ve nisan ekonomik büyüme verisi beklentilerin altında geldi. Ekonominin yatay seyretmesini bekliyorduk ama aylık bazda yüzde 0,3 küçüldüğünü gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomideki daralmanın üretimdeki zayıflama ve hizmet sektöründeki yavaşlamadan kaynaklandığını kaydeden Raja, ticaret hacminde de belirgin bir düşüş yaşandığına işaret etti.

Raja, nisandaki olumsuzlukların gelecek aylarda hafiflese de tamamen ortadan kalkmayacağını aktararak, "ABD ile yapılan ticaret anlaşmasına rağmen ticaretteki belirsizlik sürüyor. İş gücü piyasası da gevşemeye devam ediyor ve bu durum hane halkı harcamalarını baskılayacaktır. Para politikasının hala kısıtlayıcı olması, üretim üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Her ne kadar İngiliz ekonomisi bu yıl oldukça dirençli bir seyir izlese de 2025 ekonomik büyümesinin potansiyelinin altında kalmasını ve gelecek yıl kademeli şekilde toparlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.