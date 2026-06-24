FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında İngiltere ile Gana takımları, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde bulunan Boston Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. İlk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden İngiltere ile Panama'yı 1-0 yenen Gana, gruptaki ikinci karşılaşmalarında birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükseltti. L Grubu'nda son hafta öncesinde iki takım da üst tur iddiasını sürdürdü. Grubun son maçlarında İngiltere, Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan karşısında sahaya çıkacak.

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