FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında İngiltere ile Gana takımları, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde bulunan Boston Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
İlk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden İngiltere ile Panama'yı 1-0 yenen Gana, gruptaki ikinci karşılaşmalarında birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükseltti. L Grubu'nda son hafta öncesinde iki takım da üst tur iddiasını sürdürdü.
Grubun son maçlarında İngiltere, Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan karşısında sahaya çıkacak.