Orta Doğu’da artan gerilim, turizm sektöründe dalgalanmaya yol açarken özellikle Doğu Akdeniz hattındaki destinasyonlar bu gelişmelerden doğrudan etkileniyor.

Güvenlik endişeleri, Avrupalı turistlerin yaz planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olurken, sektör temsilcileri talebi canlı tutmak için çeşitli önlemler alıyor.

TÜRKİYE UÇUŞLARINDA FİYATLAR GERİLEDİ

İngiltere merkezli seyahat şirketleri, düşen talebi canlandırmak amacıyla Türkiye uçuşlarında dikkat çekici indirimlere gitti. Bazı firmalar, bilet fiyatlarını 15 sterline kadar düşürerek yeniden ilgi oluşturmayı hedefliyor.

Buna karşılık Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), İngiliz basınına yaptıkları açıklamada ülkedeki turizm faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.