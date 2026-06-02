Twitch platformunda yayınlar yapan ve dünyanın en çok izlenen siyaset içerikli yayınlarını gerçekleştiren Hasan Piker ve ABD televizyonlarındaki siyasi yorumlarıyla tanınan Cenk Uygur, Londra'da düzenlenen SXSW konferansının konuşmacıları arasında yer alıyordu.



BBC'de yer alan habere göre, her iki isim de etkinlik öncesinde İngiltere tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Londra uçağına alınmadığını söyledi ve "İsrail'i eleştirdiğim için yasaklandım. Hâlâ özgür müyüz?" diye sordu.



Yayıncı Hasan Piker



SEYAHAT İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Piker de yasak kararını "Batı, 'liberal değerleri' soykırımcı ve faşist bir yabancı hükümet uğruna terk ediyor. Yakında hepimiz İsrail'e benzeyeceğiz" ifadelerini kullanarak duyurdu.