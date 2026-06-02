Twitch platformunda yayınlar yapan ve dünyanın en çok izlenen siyaset içerikli yayınlarını gerçekleştiren Hasan Piker ve ABD televizyonlarındaki siyasi yorumlarıyla tanınan Cenk Uygur, Londra'da düzenlenen SXSW konferansının konuşmacıları arasında yer alıyordu.
BBC'de yer alan habere göre, her iki isim de etkinlik öncesinde İngiltere tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Londra uçağına alınmadığını söyledi ve "İsrail'i eleştirdiğim için yasaklandım. Hâlâ özgür müyüz?" diye sordu.
Yayıncı Hasan Piker
SEYAHAT İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ
Piker de yasak kararını "Batı, 'liberal değerleri' soykırımcı ve faşist bir yabancı hükümet uğruna terk ediyor. Yakında hepimiz İsrail'e benzeyeceğiz" ifadelerini kullanarak duyurdu.
İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre iki ismin Elektronik Seyahat İzinleri (ETA), Birleşik Krallık'taki varlıklarının "kamu yararına uygun olmayabileceği" gerekçesiyle iptal edildi.
Siyaset eleştirmeni Cenk Uygur
ETA'lar, yabancıların vize almadan Birleşik Krallık'ı altı aya kadar ziyaret etmelerine olanak tanıyor.
Bakanlık kararın "bireyin Birleşik Krallık toplumuna oluşturabileceği potansiyel riskin değerlendirilmesine" dayandığını belirtti.
Kişilerin Birleşik Krallık'a seyahat etmeyi hâlâ istiyorlarsa vize başvurusunda bulunmayı tercih edebileceği tavsiyesini paylaştı.