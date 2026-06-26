İngiltere Kralı Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla’in, Buckingham Sarayı’nda yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından saraya geri taşınmayacağı öğrenildi.

369 MİLYON STERLİNLİK RESTORASYON

Yaklaşık 10 yıl süren ve 369 milyon sterlin maliyetli restorasyon sürecinin gelecek yıl bitmesi beklenirken, çiftin Londra’daki Clarence House’da yaşamaya devam edeceği belirtildi. Bu kararla birlikte Buckingham Sarayı, yaklaşık iki yüzyıldır süregelen “resmi ikametgah” statüsünü korusa da kralın ana konutu olmayacak.

HALKA DAHA FAZLA AÇILACAK

Kral Charles’ın mali işlerinden sorumlu James Chalmers, restorasyon sonrası sarayda yabancı devlet liderlerinin ağırlanacağını ve resmi törenlerde kullanılmaya devam edileceğini açıkladı. Chalmers, “Saray, monarşinin merkezi olmaya devam edecek. Ulusal binalarımızın en değerli yapısı olmayı sürdürecek ve Majesteleri Londra’da olduğu sürece kraliyet sancağı çatıda dalgalanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ayrıca her yıl yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği Buckingham Sarayı’nın ilerleyen dönemde halka daha fazla açılacağını bildirdi.

1837'DEN BERİ RESMİ İKAMETGAH

1837 yılından bu yana İngiliz monarşisinin resmi ikametgahı olan saray, Kraliçe Victoria döneminden beri kraliyet yaşamının merkezi olarak kullanılıyordu. Ancak Kral Charles’ın kararı, “modern kraliyet düzeninde yeni bir sayfa” olarak değerlendirildi.

Öte yandan Prens William’ın ilerleyen yıllarda tahta çıktığında saraya taşınıp taşınmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.